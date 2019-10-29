毛孩經濟當道，各縣市莫不重視寵物活動，高雄市獸醫師公會上周主辦「寵物樂野餐夜席」活動，邀飼主帶毛孩一起走出戶外，現場獸醫師免費為210組寵物健康諮詢，還有全台第一位擁有國際犬隻復健師證照的黃慧壁指導寵物體適能，增進飼主與寵物的互動。

高雄市獸醫師公會理事長高振庸說，一個城市發展的文明與否，決定在市民對待寵物的態度，「打造寵物友善城市」是他積極推廣的理念，這次選在高雄寵聚大本營文化中心舉辦活動，希望達到示範作用，讓大家一起守護毛孩、友善寵物的正確觀念。

這場在高雄市文化中心西側草坪舉辦、全國首創的月光浪漫野餐活動「寵物樂野餐夜席」，安排獸醫師現場為為210組寵物免費健康諮詢，台灣拜耳股份有限公司更免費贊助寵物用藥，讓毛寶貝輕鬆預防寄生蟲。

此外，主辦單位邀請國內首位擁有Certified Canine Rehabilitation Therapist （CCRT）證照的犬隻復健師黃慧璧指導寵物體適能，教學搭配特別設計的APP輔助，讓飼主了解毛小孩的身體構造，進而體驗體適能互動樂趣。

許多飼主對消除跳蚤、壁蝨問題相當關心，養狗民眾唐先生表示，家裡的毛孩子活動量大，幾乎每天都要帶到公園消耗活力，但又擔心受到跳蚤與壁蝨感染，這次透過健檢活動，更了解家中毛小孩的健康狀態，也接收有效殺滅跳蚤與壁蝨的資訊，相信未來更能提供毛小孩完整的防護。

(旺報 )