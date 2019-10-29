嘉義沿海地區近日發生多起電纜線失竊案。（台灣電力公司嘉義區營業處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義沿海地區近日發生多起電纜線失竊案件，不僅台灣電力公司的損失，也讓居民無電可用，影響農田無水可灌溉、養殖水車無法運轉等，對民眾生活已造成嚴重困擾。台電表示，已通知轄區派出所加強夜間巡邏，更祭出檢舉獎金，鼓勵民眾協助查緝、留意周遭陌生人車，也警告竊賊切勿心存僥倖。

台灣電力公司嘉義區營業處29日表示，嘉義沿海地區在8至10月間，嘉義縣六腳、義竹鄉等偏遠地區供電線路屢遭竊，失竊地點大部分都在人煙稀少的偏僻農田、魚塭附近，不肖竊賊將電纜線贓物售至回收廠牟利，除了讓居民工作受影響，因路燈無電，更危及到用路人的行車安全。

台電嘉義區營業處說，台電公司財物損失，搶修人員又得疲於奔命恢復供電，呼籲民眾勿以身試法，為有效遏止偷竊電纜線，積極與警察建立合作平台，另通知村里長協助向民眾宣導防竊，此外，經破獲移送起訴後，偵查機關可得獎勵金6萬元、檢舉者可得3萬元，呼籲民眾一起來打擊不法犯罪。

六腳鄉公所祕書黃志平也表示，這個月有接獲鄉民通報，朴子溪一帶有多起路燈電纜線遭剪斷，竊賊經常跨縣市賣贓物，根本防不勝防，鄉親若有發現被剪斷的裸露電纜線，請盡速通報公所處理，別誤觸裸電線發生意外，也請回收場不要收購來路不明的電纜線。

(中時 )