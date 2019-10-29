北市1名女子日前爛醉返回住處，大樓林姓保全假裝好意上前攙扶，見女子穿著牛仔短褲色心大起，在電梯內對女方伸出狼爪亂摸，女子第二天酒醒後回想此事，憤而向警方報案，保全雖然頻頻喊冤，但有監視器畫面為證，被為趁機猥褻送辦。

警方調查，女子日前與友人餐敘喝醉，凌晨由友人接送，返回中正區大樓住家，林姓保全見狀上前幫忙，並向友人表示會送她到居住地方，接著就扶著爛醉女子走向電梯。

女方指控，過程中林的手腳就很不規矩，疑似向她亂摸，當時她有揮手拒絕，但因喝醉無法有力抗拒，後來電梯坐至她住處樓層時，被害女子強調要自己走回去，不料林還朝她身上摸了「最後一下」，讓女子十分生氣，大喊：「你不要亂摸！」

被害女子次日清醒後前往警局報案，林姓保全則喊冤說對方全身無力靠在他身上，所以有一些肢體碰觸，但監視器卻顯示林過程中有多次刻意伸手，警訊後被依趁機猥褻罪送辦，林事後也因此案離職。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )