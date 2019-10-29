評審嚴格評鑑縣內芋頭外觀與品質。（何冠嫻攝）

公館鄉種植面積為全台最大，目前正值盛產，公館鄉農會除研發芋頭產品，拓展市場外，29日辦理苗栗縣芋頭評鑑競賽，提升在地名氣與品質，經嚴格評鑑，最後由公館農友傅萬安勇奪「芋頭王」最高榮耀。

公館鄉盛產芋頭，品質優良，香氣十足、鬆軟綿密與Q彈口感有口皆碑。農會總幹事韓鴻恩表示，過去種植面積達400公頃，但今年因氣候影響，許多農友轉作其他作物，仍有350公頃，並維持高品質。鑒於今年因氣候影響，韓鴻恩說明，大甲芋頭延後與公館芋頭同時採收，致價格下跌，而農會也研發芋頭冰、芋頭酥餅、芋頭酒等產品，開拓行銷市場，並以評鑑比賽提升名氣與品質。

公館鄉農會29日辦理縣內芋頭評鑑競賽，以芋頭「生鮮外觀」、「熟芋品評」兩間段選出芋頭王。韓鴻恩表示，評鑑芋頭皆為農友當天現採裝箱，需先通過重量、形狀、縱剖面及病蟲害等外觀審查，才能進入香氣、色澤、質地、口感的第2階段熟芋品評。最後，今年芋頭王由來自公館農友的傅萬安奪得，獲頒獎狀與1萬元獎金。

(中時 )