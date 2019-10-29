雲林地區老年人口已經超過18％，泌尿方面的照護是重要的健康議題，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院因此於29日成立雲林縣第1個「排尿中心」，整合復健科、中醫科等醫療資源，1次解決民眾的泌尿相關問題。

雲林縣老年人口比率偏高，老人泌尿疾病相對常見，媽祖醫院因此安排泌尿權威中國醫藥大學教授鄒頡龍到雲林為長者服務，並成立「排尿中心」提供先進完整的治療，方便泌尿問題的患者就醫，不要讓小毛病變成身體健康的困擾。

鄒頡龍表示，中老年人經常有泌尿疾病，男性最常見的是攝護腺肥大，50歲的男人大約一半有攝護腺肥大症狀，80歲以上男性更達90％，近年攝護腺雷射手術發展迅速，能減少出血，降低手術的危險性。

高齡女性也常有頻尿、控制不住而漏尿的困擾，這種情況與膀胱功能退化有關。婦女常見的泌尿問題還有咳嗽、打噴嚏造成尿失禁，也就是應力性尿失禁，可以接受微創手術，效果相當良好，讓婦女不再為尿失禁所苦。

鄒頡龍指出，「排尿中心」的特色是提供先進且全方位的醫療，包括尿路動力學檢查，可針對排尿症狀進行精密評估找出病因。「排尿中心」也提供「整合醫療」，與復健科、中醫科、神經內外科合作，全方位解決民眾的泌尿問題。

(中時 )