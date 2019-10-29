中國大陸與新加坡在10月20日，簽署《國防交流與安全合作協定》（ADESC），將會深化兩邊的軍事合作、定期互訪、聯合軍事演習。雖然國防部長嚴德發在立法院答覆立委提問時表示「台灣與新加坡的關係一切正常，星光計畫不變」，然而，張競接受中時電子報訪問，針對國防部表示我與新加坡軍事交流一切正常，提醒必須注意重要徵候，不可掉以輕心。

中華戰略學會張競在受訪時表示，面對當前外交情勢日見險惡，政府高層雖然可以「保持最好期待「，但更應嚴肅「作好最壞打算」，因為所有涉外關係生變，事先都必然有所徵候，絕對不會完全是突然其來。

張競指出，台星關係深厚確實不假，在我國軍事體系中，長久以來與新加坡軍方來往密切，公私情誼、人脈網路可說是「綿密無比」，在這種條件下，當北京與新加坡兩邊加強軍事交流，並提升合作關係、簽署協議的發展過程中，我方所知多少?要是事前毫無警訊，新加坡軍方也未派遣適當層級官員，前來通報說明未來發展，那是這就是台星關係生變的嚴重警訊，不能等閒視之。

張競進一步解釋，新加坡軍方絕對知道，當星方與大陸簽署相關協議後，台灣社會必然會嚴重關切台星雙方關係是否生變？未來軍事交流合作可否維繫不變？外界並不清楚新加坡在這個過程中，與台灣有多少對話，要是新加坡並不念及我方感受，那麼情況就相當嚴峻。倘若新加坡對我方是「事前未通報、事後不說明」時，我們就必須開始思索未來要如何進行損害管制，而不能只有對外再三保證一切如常。

回想四十年前，當時美國與我斷交之前，各方訊息都顯示大事不妙，其徵兆就是：我方再三向美方詢問，美方主管官員若非避不見面，就是拿出外交辭令再三保證一切如常。這樣的歷史教訓不得不防。張競呼籲，要是中華民國對外關係經歷如此多次變故與意外，卻還不能從中記取教訓，加強駐外官員掌握國際情報，未來要是再受到挫折，就不是簡單的的責怪中共壓力那麼輕巧了，而是我們外交與情報體系的失靈。

(中時電子報)