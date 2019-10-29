台南市長黃偉哲於市長選舉期間提出成立「青年事務委員會」政見，上任後，責成市府研考會落實，黃偉哲29日更親自廣發英雄帖，號召熱血青年參與公共政策，他特別感謝多位青年站出來發聲徵求各工作崗位、各領域的年輕人一起加入行列，他說，政府是官僚體系、照本宣科且行禮如儀，青年事務絕對充滿挑戰性，期待青年們共同構築青年事務委員會。

台南市近來推動青年政策不遺餘力，不論是就業、創業、生活、育兒皆有所關照，成立「青年事務委員會」，兌現競選政見。黃偉哲自嘲說，欣見台南市首屆「青年事務委員會」能在「白白胖胖的」市長上任第一年內成立。

黃偉哲說，年輕時談自由運動，參與511台大學生日、野百合運動、解嚴後的第一次二二八紀念活動等，在體制外衝撞，希望能為台灣的民主、台灣社會有貢獻；現在雖已不再年輕、超過參加青年委員會年紀，但心態仍年輕，期待能與年輕人一起努力、共同打造我們的城市。

他說，地方上青年事務應該是藍綠共識，所以將來要推動，不管是對於新創事業的扶助，或者是一個提供給年輕人更好在台南市生養的一個地方，或者是在文化上可以有融入一些年輕人觀點，這些都是我們想要做，今天推動的是青年參與公共政策，未來，在公共政策決定時，融入年輕人意見，而不只是公務員或政府委託的人在辦公室裡畫個圖、把案子想出來，缺少年輕的聲音。

他強調，許多公共政策決定的時候或是許多案子執行時，都希望青年事務委員能夠有他們的參與，這點是未來努力的目標。

包括高耀威、陳昱築、袁齊笙、陳文彥等青年事務委員會的學者專家委員皆出席與會，年輕一輩的議員，如蔡筱薇、呂維胤、李宗翰、沈震東等議員也現身支持，共同號召青年朋友一起加入青年事務委員會的行列。

袁齊笙表示，公共參與非常有價值，能讓年輕人意識到自己也能是公共事務主體，願意投入心力參與；陳文彥說，台南有很多青創政策讓其他縣市非常肯定，他認為，未來應致力整合教育界及產業界，透過環環相扣的青年政策，讓年輕人留在台南就業、創業、成家。

陳昱築說，希望與不同族群的青年對話，收集彙整年輕人的想法跟意見，透過論述與統整，成為可向政府建言的政策；「正興幫幫主」高耀威提到，在台南生活10年，當他在全台各地分享正興街經驗時，有機會接觸到各地青年，瞭解他們正在做的事，希望未來能將他們的視野跟想法融入台南，也分享給更多年輕人。

研考會趙卿惠主委指出，與其說是「招募青年」，不如說是「向青年學習」，歡迎更多新鮮的肝，加入參與公共事務的行列。趙卿惠說，黃市長上任以來非常重視青年事務相關工作，包括生育、就業或參政，希望未來有更多青年才俊投入公共政策，讓公共政策能走得更扎實、更穩定。

為了讓青年的意見具體落實到市府施政各層面，青年事務委員會成員將包含市府機關首長，可視議題需求，另行組成工作小組，以積極提出具體政策。首屆青年代表將為台南歷史寫下重要一頁，徵選條件不限制設籍台南，不論在地人或正在台南就學或就業的外縣市青年，只要年齡條件符合、對參與公共事務有經驗及想法，皆歡迎參與徵選。

研考會指出，青年事務委員會為任務型編組，由7名專家學者、9名青年代表，與市府7個機關首長共同組成，並由市長兼任召集人。其中青年代表於市府官網公開徵求，後續由遴選小組進一步面談並擇優聘任，徵選至11月11日止。

(中時 )