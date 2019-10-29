基隆市稅務局往年都以印製的水果月曆大受民眾的歡迎，今天稅務局則改由基隆漂亮風景登場，更在11月9日上午8點多，將舉辦稅務月曆發票兌換送。（吳康瑋攝）

基隆市稅務局往年都以印製的水果月曆大受民眾的歡迎，今天稅務局則改由基隆漂亮風景登場，更在11月9日上午8點多，將舉辦稅務月曆發票兌換送，現場只要捐出9到12月紙本發票8張，或者雲端發票5張，消費金額達10元以上，即可排隊兌換月曆，稅務局現場將準備2500本，送完為止。稅務局也指出，這幾年在市長林右昌帶領下，城市形象已翻轉，基隆有很多漂亮景點，更透過攝影比賽，徵選出美麗風景照將放在月曆中，展現基隆的美。

今年的月曆則取用多取自攝影比賽優秀作品，包括網路熱門打卡景點，有基隆港夜景、潮境公園飛天掃把、正濱漁港色彩屋、和平島阿拉寶灣秘境、情人湖、外木山、基隆嶼、北台灣最美的八斗子車站、白米甕砲台等讓人賞心悅目，並且月曆下方，更提供景點介紹和交通指南。

市長林右昌說，基隆許多場景過去不斷被破壞，他上任至今持續將其復原中，現在要進去參觀要申請，由專業人員導覽，不能摸和踩踏這些奇石，只能沿步道遠遠觀看，而和平島地質公園管理的很好，希望我們可以把這景觀永永遠遠的傳給子孫。稅務局則提醒民眾，月曆兌換時間是11月9日上午8點半，在稅務局總局一樓，七堵分局及信義分局同步兌換，募集發票將全數捐給創世基金會等公益團體。

(中時 )