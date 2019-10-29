鄰近巨型三寶的3座黃牛及1座乳牛雕像，最近有家長帶著孩子來拍照。（張毓翎攝）

六腳這段，朴子溪自行車道兩旁側種滿了台灣原生種的苦苓樹。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉公所製作的超巨型「故宮三寶」尚未完工，卻已有大批遊客前來爭賭風采，也帶旺原本放在此處的石牛雕像。鄉公所表示，因巨型三寶意象的設置，讓原本沒沒無聞的石牛雕像，成為拍照點之一，建議民眾可以沿朴子溪自行車道，從蒜頭糖廠騎單車來玩，與家人在悠閒午後來趟鐵馬輕旅行。

故宮南院委託鄰近6個鄉鎮市公所，共同行銷故宮意象，其中，六腳鄉依等比放大的巨型故宮三寶「毛公鼎」、「肉形石、「翠玉白菜」，未完工前，已吸引許多民眾聞風而至。六腳鄉公所祕書黃志平表示，六腳鄉為故宮南院的後花園，故公所希望連結故宮最知名的國寶打響名氣。

黃志平說，公所不僅製作三寶，也綠化周邊環境，營造更好的視覺感，這3座巨型「三寶」魅力無法擋，由於氣候關係，近日周圍植栽不易，待驗收通過，仍需一段時間，不過，鄰近三寶的3座黃牛及1座乳牛雕像，原本幾乎不會有遊客駐足，最近也有家長帶著孩子來拍照。

黃志平說，朴子溪自行車道東起蒜頭糖廠，西至東石漁人碼頭，鄰近故宮南院及高鐵站，交通便利，串連六腳、朴子市及東石鄉3個鄉鎮市，尤其在六腳這段，車道兩旁側種滿了台灣原生種的苦苓樹，每年到3、4月開淡紫色的花，花朵帶有微微的香氣，遠觀近看都十分迷人，歡迎民眾騎單車、賞「國寶」。

(中時 )