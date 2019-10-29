今29日楊生在許能通和律師陪同下，到嘉義地檢署按鈴控告該臉書社團和報導的網路媒體。（呂妍庭攝）

嘉義縣山區立委擬參選人許能通的楊姓工讀生，日前因國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」到嘉義，楊生在網站徵求臨時工讀攝影師，卻遭某臉書粉絲團散布個資，並指他「幫韓徵臨演充人數」，讓楊生因此接到5字經辱駡電話，遭陌生電話騷擾，今29日楊生在許能通和律師陪同下，到嘉義地檢署按鈴控告該臉書社團和報導的網路媒體，楊生除強調自己被講成幫韓國瑜找臨演「非常無奈、非常無辜」，也希望提告能讓台灣選舉環境乾淨點。

楊同學表示，他是中正碩士班學生，受僱幫許能通總部當攝影工讀生，本月21日韓國瑜來嘉義，他因有課無法協助攝影，18日下午到學校不公開社團徵人，內文還提醒「 這是國民黨行程，如果無法忍受政黨言行，切勿應徵、避免發生衝突」，結果單純徵人文章，卻被有心人轉發，還公開他的姓名、手機號碼等個資，甚至當天就接到辱罵5字經電話，讓他不得不暫時關閉臉書。

今到地檢署按鈴提告後，楊生再次強調自己很無辜，律師鐘育儒指出，已針對楊同學不實指控，對該臉書社團提出加重誹謗告訴，另散布個資部分也提出違反個資法罪告訴。許能通說，特定媒體不實的抹黑對民主選舉傷害很大，「無法再忍耐下去」，今陪楊同學提告，希望是法庭能還楊同學一個公道，希望台灣的選風能因此端正。

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(中時 )