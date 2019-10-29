有議員質詢指出，北市過去20年多年來，共有510起重大刑案未破，對此北市警局指出，這些案件多發生於2010年之前，當時偵查科技與現今不同，監視系統也未建制完成，隨著偵查技術與時俱進，近兩年來所有的重大刑案，包括殺人、強盜等均以全數偵破。

北市警方表示，近年來警方廣泛運用各種偵查技術及數位科技，並以監視系統為輔助工具，針對刑案進行比對、清查、分析，9成5以上的案件均能順利偵破。

根據全球資料庫網站「Numbeo」網站統計，全球319個城市之中，2019年台北市獲評為全球最安全城市第5名；2015年至2018年間，北市全般刑案破獲率在六都中也排名第1，顯示北市整體治安狀況良好。

針對未破冷案，北市警方1999年迄今未破故意殺人既遂案件，要求分局逐案檢視有無偵破可能性，重啟「冷案調查」，並指定專責人員偵辦，依邏輯判斷能力以及偵查經驗檢閱卷宗，並分析案情，警方已於9月23日及10月3、28日召開未破故意殺人冷案專案會議，以期突破案情。

(中時 )