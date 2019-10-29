花壇最早引進栽種西施柚，柚子樹多屬老欉，特別好吃，花壇鄉公所和縣政府結合舉辦西施柚產業文化活動，11月3日在花壇鄉舊營區登場。（吳敏菁攝）

花壇最早引進栽種西施柚，柚子樹多屬老欉，特別好吃，花壇鄉公所和縣政府結合舉辦西施柚產業文化活動，11月3日在花壇鄉舊營區登場。（吳敏菁攝）

花壇是最早引進栽種西施柚方，許多柚子樹多屬老欉樹，品質特優，成了地方特產，花壇鄉公所結合彰化縣政府、花壇鄉農會，訂於11月3日在花壇鄉舊營區舉辦「西施柚產業文化活動」，憑發票可兌換西施柚一顆，還可以走訪戴宮廟的白沙坑文德宮、縣定古蹟花壇虎山巖、茉莉花夢想館等，深入花壇多采風情。

西施柚成熟了！霜降時節正是品嘗彰化縣花壇西施柚的好時機，這次舉辦產業文化活動，王惠美表示，希望增加柚農行銷通路，導入地產地銷的觀念，提高農民收益，尤其，柚子樹多屬於老欉樹，又香又甜又好吃。

花壇鄉長顧勝敏表示，花壇西施柚產於彰化縣八卦山脈，土質、水分、氣候都相當適合種植西施柚，花壇西施柚的口感、水分、甜度、Q度搭配起來可說是極品中的極品，因此最好的西施柚出產於花壇當之無愧。當天還安排DIY體驗營、趣味競賽及食農教育闖關等。另外還有鄉內幼兒園、社區及社團等多樣表演，歡迎大家一起做伙來看表演，品嘗又香又甜的花壇西施柚。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，西施柚產業文化活動當天會有很多西施柚及花壇在地農特產品，如帝王柑、小番茄及楊桃汁等各項文化活動。

(中時 )