基隆市文化局為鼓勵在地青年、學子了解基隆歷史及文化，創意開發製作出「大基隆小時光」的桌遊，並與教育處合作量產500套，並送入校園供教學使用。（吳康瑋攝）

基隆市文化局為鼓勵在地青年、學子了解基隆歷史及文化，創意開發製作出「大基隆小時光」的桌遊，並與教育處合作量產500套，並送入校園供教學使用，29日市務會議後記者會中，市長林右昌與現場一票仁愛國小學童體驗試玩，不僅可以更了解基隆城市發展脈絡，現場小朋友也都玩得很起勁，攜手走進古今歷史穿越時空。

市長林右昌說，這項由文化局開發桌遊受到喜愛，並可以將其變成教學教具，透過遊樂讓小朋友更了解基隆在地人文歷史、地理知識及城市發展脈絡，帶給孩子們更好教學環境。

文化局副局長李添慶指出，桌遊藉舉辦研習工作坊蒐集意見進行修正，遊戲設計出發點，緊扣大基隆歷史場景再現計畫，這次和教育處合作，量產500套遊戲配發到國中小，讓學生從遊戲中認識基隆文化脈絡。文化局更指出，今年特別向文化部爭取經費，量產這套桌遊故事箱，分送到基隆市國中小學做為教具使用，並挑選十所學校辦理推廣教學課程，引導更多師生共同認識，這款具有基隆在地文化特色桌遊。

文化局續表示，未來會進行第二波推廣，希望透過工作坊，讓更多老師與教育工作者，可透過「大基隆小時光」故事箱桌遊，讓學生看見基隆文化深度與廣度。

(中時 )