世棒12強賽中華隊唯一左投陳冠宇現在極力擺脫「左投難剋左打」的困境，12強賽將是他建立信心的重要時刻，以適應未來在日職重建新角色的目標。

陳冠宇表示，今年球季對右打投得較順手，本來丟卡特球對左打較能壓制，結果發現對右打更有效，若在中華隊擔任針對左打的功能性任務怎麼辦？他笑說，他也會擔心，可以要跟教練講不要對戰左打者嗎？

陳冠宇強調，還是有其他球種應戰，只是最好的球種對戰左打時，可能不會出現較突出的優勢。不過，陳冠宇認為，短期盃賽很難講投球結果論，把最好拿出來投、被打就被打，平常心以待，

經歷2015、17年12強、經典賽，陳冠宇的國際大賽經驗更豐富，他說，今年一整年待在中繼角色，每個場面都有投過，有可能是為這次比賽提前先做好準備了。

陳冠宇指出，他覺得中繼投得比先發好，以成績或教練的觀察都發現較能勝任中繼，今年季前教練提前預告以中繼調整，春訓他就以中繼進行訓練。

改投中繼的差別在於中繼要全神貫注，陳冠宇表示，中繼投1局而已，與先發的配球、準備策略都不一樣，先發要吃一半局數，所以必須準備多種球種，可是中繼投手、尤其左投，可能只有針對左打出賽，要想辦法先把對付左打的任務做好。

目前陳冠宇的重點是面對左打者要80％以上的能力壓制下來，教練給的任務是如此，但仍未找到專門對付左打所發揮出來的特色，但是既然有此任務，就要趕達成、這也是他未來想辦法站穩日職的目標。

(中時電子報)