中共國家主席習近平將於11月5日出席在上海舉行的中國大陸進口博覽會，而正受反送中示威煎熬的香港特首林鄭月娥屆時也將與會，這將是兩人在今年6月反送中示威爆發後首次出現同一場合，兩人在會場上如何互動將備受關注。
據《新華社》報導，習近平將於11月5日出席在上海舉辦的「第2屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇」開幕式及相關活動，並發表主題演講。與此同時港府也公布，林鄭月娥將於10月31日前往上海，11月4日會在上海參與「香港節201─藝匯上海」的活動，並於翌日出席第2屆中國進博會開幕式和虹橋國際經濟論壇，並在以「人工智能與創新發展」為主題的分論壇發言。
《中央社》指出，香港政制及內地事務局局長聶德權，以及民政事務局局長劉江華將會參與上海的部分行程。
報導說，香港爆發反送中運動後，林鄭月娥備受這場風暴的打擊，不但聲望低落，外界更不時傳出北京計畫將她撤換。下週的進博會將是反送中示威爆發後，林鄭月娥首次與習近平在同一場合出現，屆時未知習近平是否會接見她，以及雙方會否討論香港局勢。
(中時電子報)
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