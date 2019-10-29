「台語天王」王識賢主演的電影《樂園》，29日公佈幕後花絮，片中他寫實揣摩毒癮來時的痛苦，神情逼真到連工作人員都感到驚心動魄，王識賢說：「他們說要讓自己像蜜蜂螞蟻在身上咬鑽的那種感覺，那種痛苦可能我這輩子都無法體會」，只見他痛苦在地打滾喘到哭，全身虛脫爬不起來，相當敬業。曾在電影《角頭2：王者再起》中飾演義氣大哥讓觀眾印象深刻，這次再度以霸氣的演技詮釋「大哥」，以自身戒毒的經歷，在山上開設農場，提供毒癮者重生的機會。

王識賢主演的電影《樂園》劇照。（CATCHPLAY提供）

王識賢在電影《樂園》的角色原型人物許有勝，曾經沉淪毒海30年，戒毒成功後決定在山上開辦農場，以自己過去的經驗來協助想戒毒者或更生人重新找回人生，王識賢說：「許師兄是一位很健談的人，很喜歡當老大，只要人家說甚麼都敢碰，但是現在的老大心態則是想輔導這些年輕人走上正途，感覺就像是能救一個是一個」。王識賢日前看完全片時心情非常複雜又沉重，並更加非常敬佩許師兄，雖然人生跌宕，但不讓年輕人誤入毒途的大願令人感動，直言「許師兄是不折不扣的真漢子」。

飾演戒毒少年的原騰憑本片入圍金馬獎最佳新演員獎，他透露為了進入角色，開拍之前就進到農場生活，每天就是吃飯、唸經、做農事，也因此認識了很多更生人、包括農場的主人許師兄。在接觸過農場的孩子後，原騰就把這些素材內化，嘗試不睡覺、一天也只吃一餐，導致每天的脾氣都非常暴躁、容易恍神，為戲大瘦7公斤。該片11月8日上映。

(中時 )