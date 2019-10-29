第九屆全國原住民族語戲劇競賽決賽展開，來自全台13個縣市共35支隊伍、629位參賽選手激烈角逐下，族語好手以家庭對話、部落生活動態與族群歷史文化之短篇話劇及舞台劇展開比賽，高雄市成果豐碩，總成績再度榮獲全國之冠。

高市代表隊的「桃源區興中國小」在此次參賽中榮獲學生組第一名、桃源區樟山國小學生池德禮榮獲學生組最佳男演員獎及高儀歆榮獲學生組最佳女演員獎、高雄市拉阿魯哇文教協進會榮獲社會組第二名、放學後的族語時光隊榮獲家庭組第六名、獎金共計23萬元。

高市政府原民會表示，興中國小已蟬聯學生組第三屆冠軍，高市拉阿魯哇文教協進會也是社會組常勝軍，這2隊伍皆以瀕危語言拉阿魯哇族語來呈現，其族群雖然不到500人，但可見其復振該族語言文化之決心及推動力。

首次參賽的民族實驗小學樟山國小特別以「不要忘記你的語言」為主題，藉著阿嬤一直有個願望，就是能與Tahai有族語的對話，隨著Tahai成長，到30歲才漸漸知道「我是誰」，深知學會自己語言是多麼重要，獲得不少好評。

高市府原民會主委吳慧琴表示，市府為積極鼓勵原民學生多說族語，自2015年起將族語戲劇競賽及單詞競賽項目，列入十二年國教多元發展項目之學生競賽表現比序加分項目內，希望藉此推動原住民說族語、使用族語風潮及學生參賽的意願。

(中時 )