高雄市政府社會局今年運用多元管道，協助身心障礙團體促銷秋節禮品，為感謝社會各界對身障團體的支持，社會局長黃淵源今日特別致贈感謝狀給愛心單位，並邀請人員實地參觀身障產品製作過程，瞭解身障團體的營運與培養身障朋友自立的一面。

為協助身心障礙朋友行銷產品，高市府社會局除輔導團體申請登錄優先採購平台外，每年皆會辦理身心障礙團體秋節禮品聯合促銷活動。

今年運用團體號召力、網站、臉書、媒體、及廣告等多元行銷管道，協助22家身障團體推廣中秋禮品，包含月餅、蛋捲、鳳梨酥、手工餅乾、手工香皂、陶杯禮盒及花生糖等，受到各界的大力支持，認購達5萬元以上之企業或個人共有35個。

局長黃淵源感謝社會各界對身障團體的支持，他表示，扶持身障朋友自立，是市府重要施政目標，感謝社會各界購買身障團體秋節禮品做公益，回饋社會，希藉此次表揚儀式帶動各方響應公益。

(中時 )