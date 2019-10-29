16歲吳少26日凌晨3時許，與友人共14人相約到新北某KTV歡唱，席間與另一個包廂客人發生糾紛，14人相約27日各自前往於三重區龍門路和仇家談判，吳少依約提早到場，卻遭同行兄弟誤認是仇家，吳男等9人持棍棒、刀械追砍吳少，吳少倒臥血泊中一干人等才驚覺砍錯人，趕緊將吳少送往三重醫院急診室丟包，隨即逃逸。警方循線追查，將砍傷人的吳男等9人依殺人未遂、傷害、公共危險、妨害秩序偵辦。

據了解，吳少與吳男26日凌晨3時許共14人一同在新北市一間KTV飲酒歡唱，席間卻與另一個包廂的客人發生衝突，遂與仇家相約在三重龍門路一間娃娃機店前進行談判。

吳少與4位友人依約提早到場等候仇家，同行20歲吳男姍姍來遲，還錯把吳少當作仇家，吳男9人等一下車，立即先行燃放信號彈示威，並持棍棒、西瓜刀等凶器，瘋狂追砍無辜的吳少，一夥人施暴後才驚覺，被砍的吳少是同行，真正仇家根本未到場，趕緊將重傷的吳男送往市立三重醫院丟包急診室後，一干人等各自竄逃。

警方表示，轄區警方事後接獲院方通報後，介入展開調查，清查身分後，逐一通知涉嫌砍人的吳男等9人到案，並在訊後依殺人未遂、傷害、公共危險、妨害秩序移送偵辦。

(中時 )