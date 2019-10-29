新化高中余仁俊（左）、鄭霓珊每日苦練3小時以上，於泳賽獲佳績。（劉秀芬攝）

日練3小時 新化高中泳將奪佳績

台南市新化高中三年級的余仁俊、鄭霓珊於今年台南市中小學游泳錦標賽獲得佳績，余仁俊個人賽就囊括3項金牌，且其中兩項還破大會紀錄；鄭霓珊則是拿下1金1銀1銅，校長許宏29日特別致贈獎金，也鼓勵兩人在學測同樣有好成績。

擅長仰式的余仁俊，從幼稚園就學游泳，在剛結束的全運會獲得男子400公尺混合四式接力第7名，以高中生來講已屬難得，在今年水都盃全國青少年游泳錦標賽，余仁俊更拿下3金2銀。余仁俊說，每次的訓練雖然辛苦，但看到成績一點一滴的進步，就會讓他想繼續堅持下去。

鄭霓珊小學五年級才開始學游泳，在台南市中小學游泳錦標賽獲得金、銀、銅牌各一面，在水都盃全國青少年游泳錦標賽拿下2銀1銅。鄭霓珊原本是為逃避功課壓力才去學游泳，沒想到她從比賽中得到自信，對功課也更加用心，泳技及學業都大幅進步，接下來她將專心準備學測，希望考取理想大學。

余、鄭兩人都是從就讀新市國小時就接受教練余庭煒的指導，余庭煒是新市國中退休教師，長期在基層泳界耕耘，從小指導較不愛念書的兒子余仁俊學習游泳。余仁俊表示，從游泳比賽中獲得成就感，想在明年的全中運獲得獎牌；也會持續練習游泳，希望多參加幾次全運會，為台南市爭取佳績。

許宏明說，余仁俊、鄭霓珊每天一早到校就鍊體能，晚上再練游泳，平日每天練3小時以上，假日練更久，在學業與游泳訓練、比賽之間兩頭跑，格外辛苦。兩人最今年度的比賽獲得多項佳績，校方與家長會特別頒獎鼓勵。

(中時 )