台灣山毛櫸步道有機會看見帝雉出沒。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

水氣適宜又逢見晴之際，在台灣山毛櫸步道里程2.5k處有機會遇見雲海。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

太平山國家森林遊樂區秋季限定的「台灣山毛櫸步道」，吸引眾多遊客造訪，林務局羅東林管處特別推出欣賞台灣山毛櫸的攻略，也邀請遊客蒞臨遊賞，感受到黃葉耀金的迷人景緻。

羅東林管處表示，台灣山毛櫸步道單程3.8公里，須原途折返，因此往返步行時間依照個人體力、駐足時間不同，約需3小時，里程2.6至3.1k路段，海拔落差約100公尺，階梯型式鋪面，去程為下坡，返程上坡，需要特別衡量行走體力，避免疾步行走，部分路段難免泥濘，建議民眾走步道可穿著運動鞋、登山鞋或雨鞋，並攜帶登山杖，備妥保暖衣物。

台灣山毛櫸步道的路線大部分是沿著早期伐木時，在山區鋪設運送木材軌道所遺留的路線，沿途可看見早期伐木後遺留的鋼繩、復育造林的工寮遺跡，水氣適宜又逢見晴之際，在里程2.5k處有機會遇見雲海，另行走在稜線路段，若晴空萬里可遠眺蘭陽平原、太平洋、稜線上台灣山毛櫸純林，也有機會看見帝雉或黃喉貂出沒。

由太平山莊通往台灣山毛櫸步道主要動線為翠峰景觀道路，該道路全長16.5公里，路寬約5公尺，道路所在位置為翠峰湖生態保育區，今年自10月19日至11月17日期間的每周六、日，當進入翠峰湖車輛總數達200輛，即不再放行車輛進入翠峰景觀道路，需等待有車駛出，才會再放行。

為鼓勵高乘載運輸，除九人座小客車、機車、住宿翠峰山屋遊客車輛、公務車輛外，其餘車輛一律不得進入。林管處表示，許多民眾詢問通常幾點會滿200輛？依據經驗，若天氣預報特別晴朗，遊客人潮眾多才有機會約在上午10至11點間啟動管制，因此，不是每個周末都會啟動管制。

太平山國家森林遊樂區售票站平清晨6點開園，假日4點開園，而售票站距離台灣山毛櫸步道最近的停車場尚有約38公里，車行時間約70分鐘，考量秋季山區午後容易起霧或下雨，因此建議若要遊賞台灣山毛櫸步道儘量提早入園為宜。其他遊程建議可上太平山官網查詢。

此外，目前蹦蹦車票都是當日7點開賣當日所有班次的車票，秋季一天班次只有8班，若要坐蹦蹦車建議一早排隊購買較晚的班次後，衡量自身體力能完成行走台灣山毛櫸步道，再趕回坐蹦蹦車。

(中時 )