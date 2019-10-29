康熙來了完整版(第二季第44集) 律師也瘋狂－謝震武

謝震武為護愛妻，平時低調鮮少談及家務事，讓外界對妻子李月娥相當好奇。(本報系資料照)

知名主持人兼律師謝震武日前在政論節目中，針對韓國瑜近日言行，爆氣狂轟長達10分鐘，引發輿論熱議，後來更傳出他的妻子李月娥也在此敏感時機，辭去台中市市府顧問一職，出任台南市美術館副館長。隨著網路討論度熱烈，謝震武昔日上中天《康熙來了》的片段也被起底，與老婆的交往始末全曝光。

對家庭生活相當低調的謝震武，15年前曾上《康熙來了》作客，揭密與老婆李月娥相處點滴，他在節目中大讚身為公務員的老婆手段很好，兩人在家通常吵架吵不起來，「她曉得我是沒有辦法容忍那種家裡面那個氣氛很僵的那種人，她只要把氣氛弄得很僵我就掛了。」還透露比起老婆，自己是比較會撒嬌的一方。

謝震武還說他當年追老婆的時候「直接的不得了」，當時在朋友聚會上，看到老婆飄著頭髮走進來，讓還在當兵中的他一見鍾情，「然後我太太一坐下來，我就跟旁邊的人講對不起對不起，挪一挪位置，然後坐在她旁邊，那一個晚上我就不動，就坐在她旁邊。」

(中時電子報)