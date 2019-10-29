(示意圖/shutterstock)

去年一名女子在家洗完澡直接全裸出來，驚見家裡竟然有一個男人，她隨即拿了浴巾遮掩，不過這名男子當時竟然也不迴避，還伸手觸碰了她的臀部，最後賠了15萬才達成和解獲得緩刑。

原來剛洗完澡的女子家裡養豬，這名不速之客是她的廠商，兩人日前約好隔天找獸醫一起到養豬女子家裡，誰知道前一天傍晚她剛洗好澡直接出浴室就看到這名廠商在她家裡面，當場把她嚇得花容失色，女子指控，這名廠商當時不但沒有要迴避的意思，反而靠近她伸手摸了她的屁股，直到她大聲尖叫才離開。

聯合報報導，女子隔天將此事告訴家人，家人氣得打電話質問這名男廠商是不是打了人家的屁股，看到女孩子沒穿衣服為何不閃開等語，男子才支支吾吾的說自己沒那個意思啦，當時「亂了」，他向警方坦承自己沒得到同意闖入人家家裡，不過否認有襲臀，法官認為他闖入人家家裡還直上二樓，見到女孩子沒穿衣服沒有避開不符合常理，造成女子相當焦慮甚至失眠，一審法官依犯侵入住宅罪判處他拘役20日、違反性騷擾防治法判4月徒刑，皆可易科罰金；二審因為他賠了15萬達成和解，於是法官宣告他緩刑3年確定。

(中時電子報)