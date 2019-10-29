隔代教養少年在公墓找供品充飢，暖警買零食、熱食助返家。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

公墓遊蕩吃供品！基隆市南榮公墓除穿有一名少年因為肚子餓，在周邊遊蕩後，跑到公墓裡尋找供品來充飢，讓周圍民眾看了很不捨，經報案後，員警到場詢問，發現該孩童有溝通障礙，經一番推敲後，才查出他的住處，並通知家人來接回。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員謝一豐，於26日接獲南榮公墓管理人員通報，有一名少年，常常在南榮公墓一帶閒晃，而警方了解後才發現少年因迷路飢餓，在民眾拜拜的供桌上，找尋供品來充飢，管理人員無法與少年溝通，員警們因擔心少年的安危，所以將其先載回派出所。

南榮所長譚龍翔則指出，少年肚子飢餓不堪，雖溝通方面有障礙，員警還是發揮善心自掏腰包購買熱食等給他充飢。在警方的細心詢問後，才推敲得知少年的住處，並且查出以前也有協尋的紀錄，才聯絡到少年家屬，並結束這場迷途記，家屬員警的熱心協助至以萬分的感謝。

警方表示，少年是隔代教養家庭，過去也有走失過，家屬報請警方協尋，因為迷途許久，肚子餓了才在公墓找食物吃，希望基隆市民，未來發揮善心，若在路上看到類似情形發生，請盡速通報警員處理。

(中時 )