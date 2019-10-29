現年12歲、首度演電影即以《那個我最親愛的陌生人》入圍本屆金馬獎最佳男配角的童星李英銓，片中演出全家人的夾心餅乾「阿全」渾然天成，與資深女星呂雪鳳的多場祖孫對手戲，表現更毫不遜色、令人讚嘆。一場他錯報「爺爺跟叔叔睡」的八卦，竟引發滔天大禍、成為讓呂雪鳳崩潰的「最後一根稻草」，氣得在菜市場飆罵6分鐘。有趣的是，剛上國中的他，提名金馬獎生活卻一點都沒改變，因為「全班沒人知道」，他只有在宣傳期不得不請假時，「只好跟老師報告」，純真可愛一如從前。

李英銓之前就讀新北市林口區嘉寶國小時，曾參與校內子弟戲社團，電影中與歌仔戲名伶呂雪鳳及新銳名角林郁璋成為一家人，一場野台演出的《薛丁山與樊梨花》酬神戲，不僅台上、台下都見戲，更讓人驚鴻一瞥現今台灣歌仔戲的香火傳承。導演張作驥在面試他時，一秒鐘決定「就是他」，果然表現驚人，眼光精準令人折服。

張作驥發現李英銓超愛小動物，靈機一動從「動物」下手-安排他跟李大師去新店餵火雞培養感情。（海鵬影業提供）

導演張作驥在安排從不認識的李英銓和李大師演對手戲。（海鵬影業提供）

李英銓雖是第一次演電影，卻在《那個我最親愛的陌生人》與「電影大師」李又鸚鵡鵪鶉小白文鳥有不少精采對手戲，2人甚至發展成無話不談的好友，可以從孵雞蛋、做豆腐聊到「介紹好朋友」小津安二郎，一聊兩小時欲罷不能。直到李英銓演完電影，都不知道這位「火雞哥」竟是鼎鼎大名的台北電影獎「卓越貢獻獎」得主。

導演張作驥在安排從不認識的兩人演對手戲前，靈機一動從「動物」下手：由於李大師酷疼鳥禽，李英銓也超愛小動物，張作驥便安排兩人一起去新店餵火雞。當李英銓發現個性兇猛的火雞，都會乖乖聽李大師的「鳥話」，崇拜之心瞬間油然而起。個性純、直的兩人，不拍戲時總是天馬行空「鳥話」聊個不停，意外成為最要好的朋友。該片將於11月15日上映。

(中時 )