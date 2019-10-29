▲幼兒園小朋友體驗萬聖節，每位都打扮得極為入時，且有的相當奇特有趣。（南投市公所提供／楊樹煌南投傳真）

▲私立貝斯特幼兒園小朋友在南投市公所與宋市歡度難忘的萬聖節。（南投市公所提供／楊樹煌南投傳真）

南投市公所今29日出現一群打扮入時，也有裝扮成泡麵、小殭屍及消防員的私立貝斯特幼兒園小朋友，前往南投市公所進行萬聖節搗蛋活動，南投市長宋懷琳特地下樓親切的招呼小朋友，除和小朋友互扮鬼臉搞笑，互動熱絡，並也逐一給小朋友糖吃，讓幼童們都歡欣不已的歡度並體驗難忘的萬聖節。

百餘位幼兒園的小朋友，今下午在家長們的精心裝扮下，有古典服飾、有現代衣著、更有超怪的奇裝異服，最特別的是，有的還裝扮成泡麵造型、小殭屍及消防員等各種奇特的打扮，在老師們的帶領下，前往參訪市公所，讓每個小朋友都興奮不已。

由於每個孩子的造型都非常突出，公所人員也都驚呼連連，並熱誠的招呼他們，老師說，希望透過萬聖節活動，除了讓孩子體驗國外過節的氣氛外，也在參訪中藉機教導孩子們相關的英文單字語詞，每位小朋友見到宋市長都非常有禮貌的向市長打招呼，並和市長互扮鬼臉，非常明趣。

南投市長宋懷琳表示，每位孩子都非常天真可愛，相當有活力，現在因受經濟壓力，逐漸少子化，但政府也提供相對應的育兒津貼，從0-2歲以及2-4歲都有不同的補助，可向市公所洽詢並申請，且從懷孕開始到6歲都可申請親子停車證，希望大家可好好利用政府資源，並增加生育率。

(中時 )