基隆市文化局大基隆歷史場景再現整合計畫，系列活動「幫基隆‧向世界說Hi」活動，即日起廣徵民眾創意，總獎金45000元，其中評審團大獎，更有機會獨得最高12000元獎金。（吳康瑋攝）

基隆市文化局大基隆歷史場景再現整合計畫，系列活動「幫基隆‧向世界說Hi」活動，即日起廣徵民眾創意，總獎金45000元，其中評審團大獎，更有機會獨得最高12000元獎金。（吳康瑋攝）

基隆市文化局大基隆歷史場景再現整合計畫，系列活動「幫基隆‧向世界說Hi」活動，即日起廣徵民眾創意，總獎金45000元，其中評審團大獎，更有機會獨得最高12000元獎金。文化局指出，以明信片創作為主題，不僅徵求民眾創意，印製發行能夠凸顯與展現當今基隆值得驕傲與關注的在地風情；讓明信片發酵為承接大基隆歷史、表現當代、迎接未來的文化媒介。

市長林右昌29日在市務會議後的記者會中指出，透過日據時代留下來的繪葉書也就是明信片，大家可以瞭解當時的生活跟都市景觀樣貌，大基隆歷史場景再現整合計畫非常強調民眾參與，而這次推出的徵集明信片活動，來投件的創作者或許可以想像要對未來的人傳遞什麼樣的城市意象，也可以透過文字加上照片，傳遞對於這個城市的情感。

徵集活動即日起至11月25日收件，後續經由專業評選與網路投票活動，產生評審團大獎、最佳代言獎、最有溫度獎、最具創意獎、最能吸睛獎、最強話題獎、及最佳人氣獎，評審團大獎獎金12000元，詳情請上活動官網查詢。

(中時 )