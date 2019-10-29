內蒙昨天開始出現大範圍沙塵暴，東北風將揚起的沙塵往台灣方向吹，環保署表示，此波沙塵今（29）日中午已影響上海，預測沙塵伴隨東北風，將在明日凌晨起影響台灣空氣品質，北部恐達「對敏感族群不健康」的橘色提醒等級，提醒中部以北民眾要特別留意。

環保署表示，根據中央氣象局氣象預報資料及沙塵模式模擬，內蒙28日出現大範圍沙塵暴，揚起沙塵向東、向南傳輸，29日中午已影響到南京及上海，預估此波沙塵伴隨東北風將於30日凌晨起影響台灣空氣品質，北部轉為橘色提醒等級，午後影響中南部。

環保署預估，北部PM10小時濃度將達150微克／立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級，影響程度因降雨強度而有所變化。30日傍晚中部以北空氣品質將逐漸好轉為「良好」至「普通」等級，午後南部逐漸受到影響及位於下風處，風速較弱，可能有污染物累積，空氣品質為「橘色」提醒等級。31日中部以北，空氣品質多為良好至普通等級，南部地區位於下風處空氣品質為普通等級，花東為良好等級。

環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(中時 )