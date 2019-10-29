2020年9月1日適逢打狗更名為高雄第100周年，高雄市政府文化局為慶祝這獨具歷史意義的一年，今日上午於高雄市立歷史博物館辦理記者會，現場並邀請創設於19世紀的東華皮影戲劇團演出，歡慶高雄100歲生日的同時，也宣示「高雄學」系列活動正式啟動！

葉副市長匡時表示，「高雄」這座城市長期以來因為工業城印象的突出，較少人談起高雄的「文化底蘊」，事實上這種用雙手勞動認真打拼的庶民文化，更能體現從底層長出來的文化，是豐富多樣性，又美麗而動人的。

高雄人樂天知命又直爽的生活態度，正象徵著這座城市堅毅努力又兼容並蓄的城市文化風格，因此，為了迎接高雄百歲生日到來，文化局特別精選高雄100處特色建築、100件經典皮影戲偶及100件重要公共藝術作品，透過臉書、專書、工作坊、小旅行及藝術導覽等系列活動介紹給市民朋友，將帶領大家從時代變遷的脈絡視角，由「建築」、「歷史傳統」到「公共藝術」的發展樣貌，一窺高雄百年來的生活風景及城市文化底蘊。

高雄市文化局長林思伶表示，高雄各時期建築形式、公共藝術的演變豐富了文化多樣性。另外，有感於全臺目前僅餘高雄仍有皮影戲劇團持續活動，且地方皮影戲劇團前輩逐漸凋零，展望高雄未來文化發展的同時，重視保存本地獨有文化風景格外重要。

林思伶強調，「在地即國際，我們將擇定『特色建築』、『公共藝術』、『皮影戲偶』三個主題串連，以雙語方式啟動『高雄學』系列活動，希望吸引更多國際友人瞭解高雄。」

為了向經典致敬、迎接高雄100歲生日，文化局自今年11月開始，將透過「藝百驚艷」、「見築百講」及「百年偶遇」三個主題臉書專頁及IG專頁，以「每日一則」方式，將「建築」、「皮偶戲」及「公共藝術」100個經典個案介紹給所有市民及喜愛高雄的朋友。

另外，明年3月起，文化局也陸續辦理城市建築美學小旅行、皮影戲工作坊、公共藝術城市導覽等，並規劃於生日當天（109年9月1日）出版「高雄見築百選」專書計畫，也盼邀請更多市民共同見證高雄多樣性發展的城市記憶。

(中時 )