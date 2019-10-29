健行科技大學調酒社學生游秉庠10月27日參加英國 Road House WFA World Flair世界公開賽，打敗來自15個國家的選手奪得銀牌。在這場競技中，游秉庠表現精湛，在比賽的直播中還出現了中華民國國旗，讓世界一起看見台灣。

Road House WFA World Flair創立於2000年，是世界花式調酒界舉足輕重的比賽，今年的世界公開賽總共有33位選手，來自於台灣、義大利、法國、比利時、匈牙利、秘魯、阿根廷、捷克、保加利亞、拉脫維亞、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、波蘭、俄國、日本等15國，可說是高手雲集。

健行科大繼10月22日由學生何冠廷奪得Love Hita Cocktail Contest 2019 World Final 世界花式調酒大賽冠軍後，游秉庠再下一城，前進歐洲與世界各國選手同台較勁並奪得銀牌，足見健行科大對於選手訓練已有世界級水準。

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(中時 )