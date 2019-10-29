公館鄉青農謝富羽以友善栽種的黃金杭菊、雪白杭菊，在法國舉辦的國際茶葉大賽中拿下「特別獎」最高殊榮。（何冠嫻攝）

國立聯合大學師生在地震工程模型製作國際競賽，勇奪「耐震獎」、「結構設計獎」、「效率比佳作」等3大獎項。（何冠嫻攝）

聯合大學團隊耗時5.5個小時完成耐震模型，獲評審青睞，拿下3項大獎。（何冠嫻攝）

公館鄉青農謝富羽以友善栽種的黃金杭菊、雪白杭菊，參加今年法國「農產品加值協會」舉辦的第2屆國際茶葉大賽，榮獲「特別獎」最高殊榮。另，聯合大學師生團隊則在「2019抗震盃地震工程模型製作國際競賽」，一舉拿下3大獎項。苗栗縣長徐耀昌29日接見表揚，讚許優秀青年們的傑出表現實為「台灣之光」。

謝富羽以自產自銷、友善栽種的黃金杭菊、雪白杭菊品種，前往法國在國際茶葉大賽，128項來自世界各地的產品中脫穎而出，奪下「特別獎」。謝富羽說，歐洲國家有喝下午茶的習慣，能以苗栗在地杭菊茶拿下大獎感到相當意外。

徐耀昌頒獎表揚謝富羽成功將台灣在地小農與優質農產推向國際市場，並讚謝富羽不僅曾獲選全國百大青農，並連續2屆榮獲「紅棗王」，今年更讓台灣杭菊躍上國際舞台，實力值得肯定，為青年表率。

另，徐耀昌29日也接見表揚國立聯合大學師生團隊，由教授梁漢溪帶領建築系學生方兆玄、陳建安、吳瑞玲、張家澤，在地震工程模型製作國際競賽中，以短短5.5個小時製作模型，並經歷相當7級地震的地震力與載重力測試，拿下「耐震獎」、「結構設計獎」、「效率比佳作」等3大獎項。徐耀昌表示，台灣處地震帶，耐震結構相當重要，對聯大師生給予高度肯定，並盼他們將研究技術用於未來建築，提升安全性。

(中時 )