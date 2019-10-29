去年九合一大選，民進黨大敗原因：政策失當、人事酬庸多項病症併發。當時，總統蔡英文立辭民進黨黨主席、行政院長賴清德亦黯然請辭下台。不料，一年不到，針對2020總統大選民調詭異，蔡英文多次民調均大贏九合一大選最火熱人選韓國瑜。有學者形容這是「民調失準、失真的氛圍」的「沈默螺旋」。對此，網紅「宅神」朱學恒大嘆：最近選舉真的變得有點無聊，難怪大家越來越不表態，沒意思嘛！

朱學恒指出，執政黨像是在野黨一樣狂攻猛打，在野黨像是執政黨一樣不停防禦，戰況這麼無聊，難怪表態人越來越少。來點精彩的吧！我也想看個精彩的攻防選戰呀！

網民亦呼應表示，「執政黨搞的跟在野一樣😂媒體不斷監督在野一般😂靠！！！」、「執政黨只要不斷的灑錢就可以了」、「1對1的選舉當然打趴對手就好了，選民不投就是輸家!能力好壞根本沒差」、「執政沒成績，靠抹黑」、「彈性疲乏了啦！111去投票就對了！」。

高雄市長韓國瑜雖請假全力拼總統大選，但面對民調始終與蔡英文有超過10個百分點的差距。韓國瑜只好回應：「民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情」。有民調專家同意韓國瑜說法，認為民調只能當參考用，畢竟可能有很多民眾保持沉默。尤其，民進黨從上到下全力「黑韓」；多數媒體站在執政黨立場天天攻擊在野的國民黨參選人韓國瑜，導致支持者變成隱性化。未來韓國瑜支持度是否反彈，事關選情熱度。專家認為韓國瑜目前專心拚選舉後，會接觸到更多民眾，有機會搓扭轉目前頹勢。

(中時電子報)