入秋後天氣漸漸開始涼了，很多人關上空調，開始享受這個季節帶來的舒適感，同時也因為沒有開啟空調，會選擇把循環扇也關上，雖然空氣不流通顯得有點悶，但循環扇既吵雜風又大，最後還是選擇不開循環扇。對此，天花板循環扇龍頭品牌「台灣威力」表示，真正好的循環扇該是安靜無聲、且將風量調到最小之後，因為空氣始終保持在流動的狀態，所以只會感覺到室內的舒適感，但又不必直接吹到風，這才是真正好的循環扇最大的特色，也因此一年四季都適合使用。

選用台達電DC馬達 獨家技術可達15段風速

許多人覺得直立式室內循環扇的聲音吵雜、風量大不適合一年四季都開啟；一般安裝在頭頂上的傳統天花板循環扇則是強風集中直吹頭頂，夏天都受不了了更何況是秋冬。對於這些對風比較敏感的消費者，台灣威力真的覺得委屈了他們。因為他們並不曾真正感受到好的循環扇為生活帶來的舒適感。台灣威力敢這麼有信心是因為循環扇所選用的核心靈魂正是MIT的「台達電DC直流馬達」，它最大的特色就是在於它可以調控15段的風速，一掃過去傳統循環扇只有「強、中、弱」的設定，能夠更人性化的讓使用者自由選擇最舒適的風速，董事長李國清信心滿滿地表示，跟過去以往傳統追求大風量的循環扇不同，最顛覆傳統的設計就是把風切割、打散之後的「無風感」！讓消費者能夠感受到室內的舒適循環，卻又完全不會被風干擾，也因此他們才敢大聲說：循環扇是一年四季都適宜的產品。

台灣威力天花板循環扇不計成本使用「台達電DC直流馬達」，能夠提供15段的風速選擇，打破過去傳統循環扇只有「強、中、弱」的選擇，不直吹的無感風速，大大提供舒適度。

維持空氣流通、改善氣味 發揮循環扇最大功能

秋冬季節關掉空調和循環扇之後，室內空氣不循環，最直接的影響就是舒適感大幅度下降，因為室內空氣悶並不是只有夏天才會出現，只要不流通的室內都會有這樣的困擾。空氣一悶舒適感降低後，無論是在辦公室或工廠，都會大大降低工作效率，日積月累下來室內也會在環境裡殘留的濕氣也會造成讓人感覺不適的氣味、嚴重的還會有揮之不去的陳舊霉味。

台灣威力致力於打造讓消費者能夠對循環扇完全改觀，不但堅持全機MIT、更耗費兩年時間推出改良後「第五代台灣威力天花板循環扇」，也因為對品質深具信心、品牌更提出市場上它牌所沒有的「全機五年保固」，就是希望消費者能在使用上沒有任何疑慮，也能夠讓循環扇一年四季都能發揮最大的功能和CP值。此外，它獨家的專利設計，擁有讓它非常好拆卸及可水洗的特色，每一台都可以在幾分鐘就清潔完畢，累積下來節省的時間也很可觀，其它品牌可能只能用擦拭的、也不好拆卸，衛生產生疑慮、乾淨也無法到位。

台灣威力循環扇的專利設計，讓它好拆卸且可以清洗，不像傳統天花板循環扇難以拆卸又只能擦拭，長久下來衛生也是疑慮。好品質也讓它能維持長時間的潔白、不泛黃。

台灣威力循環扇的專利設計，讓它好拆卸且可以清洗，不像傳統天花板循環扇難以拆卸又只能擦拭，長久下來衛生也是疑慮。

全面換新天花板循環扇 節能省電邁向綠色企業

今年有許多企業及廠辦大舉全面更換了天花板循環扇，一次更換30台、50台、甚至100台的都有，讓台灣威力銷售突破新高！對此，台灣威力除了感謝企業對品牌的愛戴之外，也非常驕傲能為台灣的環保節能貢獻一份心力，也收到許多企業對於節能省電有感的反饋，讓未來更多公司能夠更進一步邁向綠色企業。

台灣威力循環扇有不同規格的的循環扇能夠讓不同的場地做選擇，無論是高度或坪數都能提供不同的建議。目前台灣的知名龍頭超商已全面更換台灣威力循環扇，下次到便利商店時不妨抬頭看看這個早就存在於你我生活中的好商品；除了龍頭超商之外，高灣高鐵、各級單位、知名宗教勝地、知名銀行…目前都是台灣威力服務的客戶，經過這些嚴謹品牌對於品質的嚴格把關，台灣威力才能脫穎而出成為他們唯一選擇。台灣威力也期待未來能成為更多品牌的夥伴，一起為環保盡一份心力、共同努力邁向綠色企業。

台灣威力天花板循環扇今年夏天出貨量創新高，受到許多企業、學校、公家單位的一致好評，也讓許多企業能夠朝綠色企業更進一步。

(中時電子報)