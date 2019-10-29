憂鬱症是國人常見疾病，患者需仰賴各界的關懷，才能勇敢走出來。為提升憂鬱症防治效益，國際扶輪3523地區、國父紀念館和台灣憂鬱症防治協會將在11月6日舉辦「關懷憂鬱症講座音樂會」，邀請各界共同響應，以關懷、傾聽、陪伴及接納的心，協助身邊的患者接受治療。

國際扶輪3523地區總監邱鴻基表示，「關懷憂鬱症講座音樂會」將邀請台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘、台大醫院精神部教授高淑芬進行演講，並由木樓合唱團與大提琴家陳建安老師演出。

憂鬱症醫療講座音樂會主委、華南扶輪社前社長廖永源表示，此次邀請的木樓合唱團曾經得過2016年世界合唱冠軍，是台灣之光。而大提琴家陳建安老師的天籟美聲，更展現了療癒的力量。

國父紀念館館長梁永斐表示，很多人有憂鬱症，但自己不知道，或是抗拒去看醫師接受治療。高淑芬教授進一步表示 ，憂鬱症在各年齡層都可能發生，除中老年人，兒童青少年的憂鬱症也需小心，必須由家庭、學校、社會一起來重視。

張家銘表示，台灣憂鬱症的治療除了就醫不足、診斷不足、治療不足、持續治療不足之外，對憂鬱症的投資也不足。今年精神健康照護國民心理健康預算僅有5.08億元，平均1人精神健康預算僅有22.08元，連一顆御飯糰都買不起。

國際扶輪3523地區、國父紀念館和台灣憂鬱症防治協會共用呼籲民眾，一起關心周遭的憂鬱症患者，透過關懷、傾聽、陪伴、接納，鼓勵他們接受治療。如欲索取「關懷憂鬱症座談音樂會」入場劵，可洽國父紀念館服務台，或聯繫台灣憂鬱症防治協會。

(中時 )