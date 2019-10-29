由韓星張娜拉主演的最新韓劇《VIP:她們的秘密》本週開播，繼上檔韓劇《皇后的品格》外遇後，這次搭檔的老公李相侖再次外遇，甚至可能小三就在老公辦公室中，還有一次來三個，外遇梗將再次大灑狗血呈現。

由《皇后的品格》導演李正林執導的新戲《VIP:她們的秘密》，「童顏美女」張娜拉搭檔李相侖，加上美艷小三群：李清娥、表藝珍、郭善英同場飆戲，劇中因工作結緣的張娜拉、李相侖，談起職場戀愛並踏入婚姻，卻沒料到因一封匿名簡訊成為瓦解夫妻關係的導火線，張娜拉在辦公室陷入「誰是小三」的猜測與煎熬。

李相侖與張娜拉在劇中有親密戲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

戲裡與所有女性都有關係的李相侖，在花絮中還透露：「朴尚俊（角色名）多討人厭，這部戲就有多受到歡迎」似乎在暗示觀眾這次將會以「渣男」形象演出。首次合作的張娜拉和李相侖互動良好，張娜拉稱讚搭檔是個體貼的人：「李相侖絕對不會做出讓人感到不舒服的舉動，演戲時也很照顧我，加上我們同齡，相處起來十分自在」李相侖同樣很開心與張娜拉合作，他表示：「一直都很欣賞張娜拉的表演方式，對戲時發現彼此有不少共同點，合作起來非常契合，雖然有比較難演的部分，但因為是和張娜拉一起，應該可以克服吧」言談之中展現兩人的好默契，令人相當期待之後的播出。

《VIP:她們的秘密》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

到底李相侖在《VIP:她們的秘密》和辦公室裡三位女性組員李清娥、表藝珍、郭善英有什麼不可告人的秘密，隨著老婆張娜拉開始抽絲剝繭企圖找出小三的過程中，也逐步揭露李相侖暗黑的一面。

(中時電子報)