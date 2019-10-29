中國社會科學院城市發展與環境研究所城市規劃研究室主任、研究員單菁菁29日表示，「中國的城鎮化數量從1949年的132個擴大到2018年的672個，人口規模從5700萬人擴大到現在的8.3億人，城鎮化率從10.6％提高到現在的59.6％。」

中國城市發展高峰論壇暨《城市藍皮書No.12》發佈會29日在北京舉辦，主編單菁菁發佈會指出，中共建政70年來，城鎮化成為拉動經濟增長的重要力量，城市建設取得歷史性跨越，城鎮化率從10.6％提高至目前的59.6％，城鎮化的規模與速度堪稱空前。

大陸的貨物貿易已躍居全球首位，十八大以來，大陸直接利用外商快速投資快速成長，年均成已達15％以上，成為外資進入最多的發展經濟體。中國對外投資合作也同時快速發展，2018年大陸對外直接投資額已達1700億元人民幣，不僅高居世界第三，也成為全球對外投資成長最快、規模最大。

(旺報 )