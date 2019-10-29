反河背納骨塔自救會29日向議會陳情，懇請嚴格監督縣府。（何冠嫻攝）

反河背納骨塔自救會29日向苗栗縣議會議長鍾東錦遞交陳情書，請求議會監督縣府，在玉寶文創納骨塔業者未達成有效溝通前不予啟用。鍾東錦指出，鑑於去年縣府在納骨塔國賠案支付鉅額賠償，監督縣府外，更將要求業者做好溝通，敦親睦鄰並擬定回饋機制。

日前玉寶文創納骨塔業者曾召開說明會，但因在民眾上班時間舉辦，且現場不僅出現許多非在地居民，更阻擋里民發言，引發上、下興里民眾怒火，認為毫無溝通誠意。苗栗縣議員陳光軒、曾玟學陪同反河背納骨塔自救會，29日前進議會遞交陳情書，盼議會嚴格監督，別讓縣府輕易放行。陳光軒認為，玉寶文創納骨塔案加上前方道路面積，符合環境影響評估規定，應進行環評。

曾玟學指出，玉寶文創納骨塔在行政程序上仍有諸多疑點，依照殯葬管理條例規定，取得執照應在5年內完工，若未在期限內完工，情節重大者可以撤銷其核准，希望縣府能釐清爭議再進行下階段審查，勿貿然發啟用執照。鍾東錦說明，鑑於去年斗煥坪元華納骨塔國賠案，縣府支付鉅額賠償的前車之鑑，議會將監督、要求縣府，並督促業者做好敦親睦鄰工作，制定回饋機制。

(中時 )