華視29日特別與eGG Network頻道跨國舉辦姐妹台儀式，活動由華視總經理莊豐嘉、副總劉俊麟一同出席，並透過華視虛擬棚與馬來西亞eGG Network體育業務總監利宗麒，跨國視訊連線，共同簽下合作備忘錄，雙方正式成為姐妹台，未來將有更密切的互動合作。

CTS與EGG姐妹台簽約-劉俊麟副總 莊豐嘉總經理 朱培滋(圖/華視提供)

今年eGG團隊更參與了華視與龍華科技大學產學合作的「雙華國際電競研討會」，進行產業與學術交流。此外，eGG也來採訪報導華視跨足電競版圖的賽事節目《Just Dance》，年底臺北跨年更將透過姐妹台的合作，邀請馬來西亞的網紅，一起行銷臺北。未來無論是共同舉辦電競賽事或是節目資源的交流，都在緊鑼密鼓地籌備中，請大家拭目以待eGG Nework 與華視的合作能擦出更多的創意火花。

華視午間新聞主播朱培滋擔任今日簽約儀式的主持人，她表示電競賽事是未來的趨勢，尤其臺灣有許多選手在國際電競比賽上表現非常好，過去也採訪過高中職的電競專班的培訓過程，讓她對電競產業十分有興趣，有機會想嘗試看看主持電競節目或電競比賽活動，笑說：「如果可以邊玩遊戲邊主持更好!」

(中時 )