北市議員王鴻薇。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲失言風波延燒，日前稱「很多火災成因是自焚，拜託自殺吃安眠藥」，更酸國民黨總統參選人韓國瑜若當選，就要吃安眠藥。北市議員王鴻薇29日在市政總質詢上，秀出「柯P安眠藥」的文宣，酸柯是安眠藥的代言人，更強調「成分不含DPP（民進黨）、銅鋰鋅」。

王鴻薇質詢，柯曾說過韓若當選要吃安眠藥，甚至要囤藥，還說過自殺不要自焚、不然就吃安眠藥，嚴重失言。隨後秀出文宣簡報，強調「柯P安眠藥」不含DPP、銅鋰鋅，且台灣安眠藥使用量至今年已超過9億顆，自殺人數今年也有349人，柯該不該道歉？

柯文哲答詢，之前說吸食安非他命是開玩笑，但他反對自殺，自殺已經造成北是公安問題，已非個人問題，有在處理輔導中，社會安全網查到還有更慘的。

王鴻薇要求柯，不要再講這種話，也不要成為安眠藥代言人，柯回應「好，對啦，但這有前言後語。」

另外，王鴻薇再問是否有跟北市府顧問蔡壁如談過2024布局？柯坦言，聊天是有聊，但也沒講要準備什麼，這個隨時都有人在討論，但跟郭董是一定沒有提過。

王還問，是否反對蔡政府的千萬夜市券是大撒幣政策？柯表示，反對大撒幣，每個政策要講出效益，台灣觀光問題不是這樣的救法，花錢要有成本跟效益，個人認為效果並不好。至於是否支持韓國瑜說一例一休要修法？柯說，要修，這不切實際，這案子他沒聽過有人要支持。

王鴻薇也問，柯在2014年曾上街拿著「終結核四」的板子，未來是否仍支持終結核四？柯說，這題現階段問他，從科學家角度無法回答，但當時核一、核二是否延役要提早講，才有轉寰。

(中時 )