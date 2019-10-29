發展遲緩的兒童，合併產生視覺問題比例高出一般兒童66倍，林口長庚醫院取得衛生福利部補助的發展計畫，成立國內首家特殊兒童視覺中心，將有視覺檢查、診斷、評估、衛教、視覺復健，將可提供兒童個別化的需求。

特殊兒童視覺中心29日揭幕，由衛福部醫事司司長石崇良及長庚決策委員會主任委員程文俊、副院長賴旗俊共同揭幕啟用。眼科部醫師李建興指出，國內兒童發展遲緩的發生率約6至8％，估計國內有約14萬名發展遲環兒童，而且文獻顯示，這些兒童有1成合併有視覺問題，且問題多元。

李建興說，身心障礙和發展遲緩兒童到眼科就診時，因原本就有認知障礙，無法理解醫療人員指令，或者無法在陌生、吵雜環境中，接受檢查。因為需大量時間、精力、人力和不同專業共同合作，才可以完成檢查、評估、釐清問題。

健保署去年徵求醫療院所辦理「特殊兒童眼科示範中心」補助計畫，林口長庚眼科部取得計畫後，成立首間特殊兒童視覺中心。眼科部主任吳為吉表示，視覺中心在眼科部內，獨立出20多坪獨立空間，包括門診區、檢查室和治療室，同時添購可攜式檢查儀器、特殊擺位輔具、特殊玩具和視覺訓練儀器等。

(中時 )