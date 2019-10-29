財團法人器官捐贈移植登錄中心29日舉辦「器而不捨‧勇敢續愛第12屆優秀器官勸募人員暨醫療機構頒獎典禮」，桃園市衛生所獲得衛生所組全國推廣器官捐贈簽署數第1名。

器官捐贈移植登錄中心統計，前年7月1日至今年6月30日，全國衛生所器官捐贈簽署總數計3029人，其中桃園市每個衛生所平均簽署數為26人，位於6都冠軍。

衛生局指出，這幾年都有推器官捐贈和安寧緩和醫療意願書的簽署，其中衛生所最接近基層民眾，加上和鄰里長關係密切，會利用篩檢、設攤、家庭訪視的時候，推廣器官捐贈。民眾也最信任衛生所，因此成效自然好。

其中桃園區衛生所器官捐贈簽署數為98人，是全國所有衛生所簽署的冠軍，衛生局長王文彥指出，2014年10月1日修正的「人體器官移植分配及管理辦法」，器官捐贈者的配偶或3親等血親，如有器官捐贈需要，將可享有排序優先升等機會。目前桃園市各醫院、衛生所及衛生局，都有設置器官捐贈諮詢與簽署窗口，歡迎民眾留下大愛，遺愛人間。

(中時 )