美軍特種部隊26日在敘利亞西北部伊德里卜省（Idlib）發動突襲，圍剿伊斯蘭遜尼派恐怖聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪，在沒有退路的困境之下，巴格達迪只爆炸彈自戕，屍體殘破不全。

雖然巴格達迪身亡，但是IS旗下隨附組織或分支早已化整為零，在全球各地另闢戰場，持續發動恐攻。美國將在11月14日召開「全球反制伊斯蘭國聯盟」(Global Coalition to Defeat ISIS)部長級小組會議，外交部發言人歐江安今天表示，駐美國代表處與美方就相關活動循例保持連繫中。

歐江安說，我方從2014年10月加入「全球反制伊斯蘭國聯盟」，我們非常積極參與人道救援工作，我方貢獻與成果也深受美國與其他聯盟成員高度肯定。今年2月駐美代表高碩泰才受邀參加在國務院舉辦的「全球反制伊斯蘭國聯盟」部長級會議，並宣布台灣捐助50萬美元，協助受到IS迫害的相關國家人民進行災後重建工作。

歐江安指出，巴格達迪身亡，還有很多後續工作要進行，台灣會和理念相近國家深化合作，發揮人道精神，促進區域的長期和平及穩定。我方未來也將善盡國際社會負責任成員義務，積極參加由美國倡議的全球反制IS聯盟。

(中時 )