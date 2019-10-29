糖尿病與高血壓併存很常見，約20～60％糖尿病患者有高血壓，國內糖尿病患者高血壓的罹患率為30.6％，為非糖尿病患者的2倍。高血壓在第二型糖尿病通常為代謝症候群的一個表現，在第一型糖尿病則可能是腎臟病變的開始。

高血壓會增加糖尿病的大、小血管併發症及死亡率，而積極有效地治療高血壓，則可減少併發症及死亡率。一般而言，血壓控制的理想目標為130/80mmHg以下；但醫師可針對病患個人做全方位的考慮，特別是高齡患者，來決定其血壓降低的程度。

5步驟量對血壓？

《康健》整理專家建議，教你花個10分鐘，把正確的量血壓方法變成習慣。

1.選對時間：早上剛起床或晚上睡前量最好。血壓值通常在睡前2小時開始下降、起床後2小時開始爬升，加上中風意外一半以上發生在早上6～12點，所以早、晚測量的數值是最具有參考價值的基礎血壓。

若是早上起床就很緊張，或習慣應酬、熬夜工作的人，可選擇自己固定較放鬆的時間來量。重點是每次測量時間最好固定。此外，如果有服用降血壓藥物，也要在吃藥前就量測。

2.姿勢正確：找一張有椅背的椅子，身體輕鬆向後靠，雙腳平放在地上、不可交叉，也不可講話。最重要是確保手臂一定要與心臟同高，並且將手心向上，放鬆不要施力。

左、右手的血壓不同，應選擇偏高的那隻手（一般人通常是右手）固定量測。一開始最好多日記錄左右兩手的血壓，之後再選取數值較高的那隻手固定量。

3.選對情況：量血壓前要靜靜地休息3～5分鐘。運動、匆忙奔走或吃飯、泡澡之後，都要休息10～15分鐘。測量前也要避免抽菸或者喝茶、咖啡、以及含有酒精的刺激性飲料。

脈帶的鬆緊會影響血壓的測量值，綁好的壓脈帶要留下可伸進2根手指頭的空間。（圖片來源：Pixabay）

4.選對壓脈帶尺寸：壓脈帶的鬆緊會影響血壓的測量值，綁好的壓脈帶要留下可伸進2根手指頭的空間。選擇血壓計時，最好選擇適合自己手臂圍的尺寸，手臂較正常人粗壯時，量測出來的血壓值可能稍微偏高，手臂較細者則會偏低。

▼手臂圍 32公分：最好選擇較寬一點的壓脈帶。

▼手臂圍22～32公分：市面上的壓脈帶皆可適用。

▼手臂圍 22公分：最好選擇較窄一點的壓脈帶。

將壓脈帶下緣綁在手肘內側凹處上約2～3公分處，並將軟管線對齊肱動脈（約是中指往上一直線的位置）。

穿著一般衣服或薄毛衣時可直接量，捲起袖子反而會讓壓脈帶不平穩，太厚的大衣、毛衣或太緊的緊身衣就要脫下。

5.記錄以7天為一間隔：記錄血壓時，儘量以連續7天為一間隔，如果可以，每次重複量2次，每次間隔1～2分鐘，再取平均值。需要注意的是，若有心律不整的人，應量3次後取平均值。

真的做不到天天量血壓的人，至少要在回診前7天，每天早、晚，各量一次血壓。

(中時電子報)