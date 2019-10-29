美國特斯拉全球副總裁陶琳29日透露，特斯拉上海超級工廠已具備生產能力，現正等待相關審批流程結束後，馬上即可正式生產、銷售，第一期的預計周產量將達3000輛。

「特斯拉上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。」29日召開的上海城市推介大會新聞通氣會，出席的陶琳如是說。據聞特斯拉美國工廠的許多技術，均已運用於上海的工廠，且進行相對的提升後，特斯拉在上海的工廠將可望實現，提高效率並同時降低成本。

(旺報 )