特斯拉上海超級工廠將量產 預計每周可達3000輛 20:352019/10/29 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國特斯拉全球副總裁陶琳。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國特斯拉全球副總裁陶琳29日透露，特斯拉上海超級工廠已具備生產能力，現正等待相關審批流程結束後，馬上即可正式生產、銷售，第一期的預計周產量將達3000輛。 「特斯拉上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。」29日召開的上海城市推介大會新聞通氣會，出席的陶琳如是說。據聞特斯拉美國工廠的許多技術，均已運用於上海的工廠，且進行相對的提升後，特斯拉在上海的工廠將可望實現，提高效率並同時降低成本。 (旺報 ) #工廠 #上海 #特斯拉 #生產 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 TESLA意外獲利 股價暴漲 04:092019/10/25 財經要聞 特斯拉概念股 齊漲 04:092019/10/25 財經要聞 美副總統彭斯中國大陸政策全文 10:292019/10/25 國際 路透：陸製造特斯拉Model 3正式開賣 15:372019/10/25 國際 特斯拉身價超越通用 空頭暴賠10億美元 18:122019/10/25 財經 Tesla上海廠將量產 陸車企迎戰 04:092019/10/26 焦點新聞 特斯拉Q3財報股舞 市值超越通用 04:092019/10/26 焦點新聞 特斯拉身價 超越通用 04:092019/10/26 全球財經 特斯拉轉盈 概念股錢景熱 04:102019/10/28 證券．權證 特斯拉上海工廠近了！周產量將達3,000輛 19:352019/10/29 財經 兩岸熱門新聞 香港民主黨收恐嚇信 要求30億贖金否則殺害民運人士 - 兩岸 台積電斷供美軍將停擺 美力推重建半導體產能 - 兩岸 反送中後首次 習近平將與林鄭月娥同台 - 兩岸 習大大定調 陸為ITU建區塊鏈發票國際標準 - 兩岸 華爾街日報：北京擬廢「中國製造2025」以新規畫替代 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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