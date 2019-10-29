韓國瑜中午拜會前彰化縣議長白鴻森（右3）家中拜會，白鴻森是彰化縣王金平之友會會長，此次願意在家中安排私人餐會接待韓國瑜，以彰化地方大老身分代表地方派系鼓勵他這位庶民總統，被視為韓國瑜在彰化地方派系上整合成功。（資料照，謝瓊雲攝）

韓國瑜風塵僕僕展開傾聽之旅，2天的彰化行光公開行程就高達15個，可謂馬不停蹄，不只參拜地方角頭宮廟，與地方產業、農漁民、基層勞工和青年座談，更不忘拜會地方大老，今天中午專程至彰化縣前議長白鴻森家中拜會，盼完成彰化地方派系整合的最後一塊拚圖。

韓國瑜今天至福興鄉同安寮福安宮參拜後接受媒體聯訪，談及中午飯局密會前議長白鴻森，白身為彰化王金平之友會會長、兩人私交甚篤，韓此舉是否有意「拔樁」？

韓國瑜澄清，純屬私人拜會，完全是禮貌性的拜訪，與白鴻森議長及其老朋友一起餐敘、請益；強調此行他從農、漁民、基層產業、青年與勞工，還有地方政治菁英分子等等，各種聲音他都要聽；中午拜訪他與白議長都表達對台灣未來和年輕人發展的憂慮，全程40分鐘、過程輕鬆愉快。

韓宣布參選總統以來，9月1日走訪彰化展開寺廟之旅，旋風造訪、參拜全縣8間指標性宮廟；此行2度至彰化，安排兩天深度拜會，首度與白鴻森見面，由國民黨彰化縣黨部張曼莉居中牽線，透過白鴻森胞妹白素英安排。

白素英接受記者電訪時證實，餐會由她聯繫、安排，純粹是私人拜訪聚會，白議長曾任16年議長，為人處事很受敬重，雖已淡出政壇多年，仍常常受到許多民代的關心問候；她全程陪同接待，準備許多庶民的地方特產，如爌肉飯等彰化小吃，來鼓勵庶民總統，雙方閒話家常、相談甚歡。

據悉，餐會安排刻意低調，避免過多聯想，出席者還有縣議員顧黃水花、劉淑芳、白玉如和張瀚天，前芬園鄉長黃慶章、前埔心鄉長徐平圳、前縣長阮剛猛，彰化縣長王惠美全程作陪，另一位前縣長卓伯源出國、不克參加，餐敘後韓國瑜也專程致電卓父卓瀧助致意。

席間韓國瑜雖未直接開口爭取支持，但用餐氣氛輕鬆自然，白鴻森以大老身分代表地方上給予鼓勵，一切順其自然、盡在不言中。

(中時 )