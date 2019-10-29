公視與Yahoo TV聯合製播的益智節目《一呼百應》，本周邀請到演藝圈高材生伊正、作家苦苓、補教名師張楚以及精神科醫師孔繁錦知識淵博的四位，挑戰本集主題「吟詩作對誰尚猴」的答題PK賽。演員伊正去年參與公視新創電影《完美正義》演出，在片中飾演為人耿直的警官，精湛演出頗受好評。這次難得參加《一呼百應》錄影，意外讓大家得知他高中就讀花蓮第一志願花蓮高中，畢業於國立臺灣大學政治學系，與隊友孔繁錦、苦苓互為高中、大學的學長學弟，讓現場來驚呼好巧！

《一呼百應》吟詩作對誰尚猴：張楚、苦苓、伊正、孔繁錦(圖/公視提供)

節目出現多道冷門詩詞的背誦題，伊正多靠隊友協助才得以過關；在答題過程中遇到網友因訊號問題而中途離線而失落，讓吳姍儒趕緊出言安慰:「不要這麼氣餒嘛！」這次的參賽經驗也讓伊正大嘆：「來上節目才發現自己知識上的不足，今天非常佩服兩位大師！」

《一呼百應》伊正答題困難吳姍儒給秀秀(圖/公視提供)

作家苦苓曾任九年高中國文老師，這次與國文補教名師張楚搭檔出席節目，因主持人黃子佼提起他生態導覽員的工作，只見他開朗表示：「那是志工沒有收入啊！」！苦苓面臨遇到的對手是現任精神科醫師又是孔子第74代後人—孔繁錦，以及演藝圈的高材生伊正。她一開場馬上認輸，還開玩笑說要帶隊友去喝酒，作勢直接放棄比賽。

《一呼百應》苦苓自嘲自己失業17年(圖/公視提供)

(中時 )