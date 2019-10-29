科學家今天說，，研發結核病疫苗即將取得新的重大突破。結核病是全球最致命傳染病，去年約150萬人因此喪命。

肺結核是可治癒慢性肺病，去年為全球10大死因之一，特別是在開發中國家。

自1921年起可施打於人體的卡介苗（BCG），經證實僅對於5歲以下幼童避免罹患特定結核病，可達到預防效果。

卡介苗無法預防常見於成人及青少年感染的肺結核。

在3個非洲國家進行的一項試驗，英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）表示，體內已有結核病菌但尚未發病的實驗參與者，接種疫苗3年後，預防效果達50%。

葛蘭素史克藥廠疫苗部門醫學長布洛爾（Thomas Breuer）在印度海得拉巴肺部健康會議發表聲明說：「這些實驗結果顯示，將近一個世紀以來國際社會首度可望取得一種全新的可預防結核病工具。」

倡議人士表示，在肯亞、南非和尚比亞進行的涉及3000多名成人實驗，是爭取更多結核病研究經費的關鍵措施。

(中央社)