花蓮縣每年10月起至翌年3月，東北季風期間，立霧溪受強風吹襲引發風飛砂，居民苦不堪言，衝擊行車安全。花蓮縣府民政處長江東成與建設處南下台東，借鏡水利署第八河川局抑制揚塵方法，除派灑水車，計畫引用台東目前抑制揚塵最有效的梯田式水覆蓋工法，希望能把河川揚塵降至最低。

東北季風吹起，花蓮各河川匯流處或出海口附近引發風飛砂，目前以花蓮溪、立霧溪與秀姑巒溪的情況較為嚴重，受花蓮縣政府高度重視，縣府派員送口罩給附近國中小學等，也加派灑水車，減少揚塵，因此縣府評估其他縣市作法。

水利署第八河川局表示，該局針對台東卑南溪揚塵抑制採水柱式及水霧式噴水水幕(成效有限、維護費用高)、與林務局合作於河道二側種植防風林以及最有成效之梯田式水覆蓋工法，建議花蓮縣立霧溪於東北季風前於人口密集影響區域施作梯田式水覆蓋工法降低揚塵。

花蓮縣府民政處長江東成、副處長李葳，分別提出立霧溪揚塵現況與降低揚塵的各項作法，交換意見。江東成指出，立霧溪疏濬工程施工期間持續派遣灑水車於附近路面灑水，以減少揚塵。俟疏濬工區完竣後，將引用台東目前抑制揚塵最有效之梯田式水覆蓋工法，期望將河川揚塵降至最低，提升縣民生活品質及行車安全。

(中時 )