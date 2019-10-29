檢調偵辦潤寅涉嫌向國內14家銀行詐貸84億元案，陸續將主嫌楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂等13人收押禁見後，台北地檢署懷疑王的胞弟王振賢涉嫌湮滅相關證據29日發動第4波偵查行動，指揮調查局搜索王振賢住家等4處，並依約談王振賢到案，晚間將移送複訊。

檢調懷疑，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸84億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，不過，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。

檢調發現，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨也涉入其中，緊急對她實施「境管通知」，在楊宇晨9月20日準備搭機離境時將楊女逮捕，並以其涉犯銀行法且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢調發動第3波搜索時，發現曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證與處理金流以100萬元交保，黃呈熹負責處理善後涉嫌湮滅相關證據，是由王音之的胞弟王振賢居中牽線，於是搜索王振賢住家等4處，並將王約談到案。

(中時 )