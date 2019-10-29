《綜藝新時代》本週前往金門錄影，這次的參與錄影的藝人GINO、夏語心、曾智希、籃籃、阿樂、楊子儀也都是節目常客默契十足。製作單位打趣的說因為與本屆金鐘獎擦肩而過，「缺金補金」的考量下，《綜藝新時代》特別企畫到金門來沾沾金光，也感受一下往日戰地的風光，外景狂人浩角翔起說來金門次數多到他們也記不得，對於金鐘獎沒有想這麼多一切都順其自然。浩子還說來到金門就是要買菜刀跟高梁，也「貼心」提醒大家不要隨便跟金門人喝酒，因為處處是「酒仙」很容易被灌醉，大家都是「金門高梁」鍛鍊出來的硬底子！

《綜藝新時代》本週前往金門錄影(圖/民視提供)

節目一開始單元「美食聽聽看」就發生意外插曲，兩隊來賓分別派出一人吃美食，依據發出的聲音猜測隊友吃的是哪一道美食，並且去尋找出來，如果PASS給同隊知道就必須接受「電筆」處罰，一陣混亂之下浩子拿出電筆示範，說時遲那時快就往阿翔脖子誤戳下去，阿翔被電到倒地抽筋大喊：「好痛！謝炘昊你不要再鬧了好不好」，阿翔說當時真的好痛都抽搐了一下，浩子也嚇到說我也不知道怎麼電到阿翔，兩人說這輩子永遠不會「來電」，不要再玩這樣的哏了，綜藝效果十足笑歪現場眾人。

電量太強阿翔倒地抽筋(圖//民視提供)

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